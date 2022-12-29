Так, одну из ракет украинские защитники сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 канал.

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Украинские воины сбили вражескую ракету с ПЗРК

На опубликованном видео можно увидеть, как в небе летела российская ракета. Но украинские защитники мужественно защищают нашу страну и им умело удалось ликвидировать вражескую ракету с ПЗРК.

Где именно сбили ракету – пока неизвестно. Все подробности сейчас уточняют.

Как наши военные уничтожили ракету с помощью ПЗРК: смотрите видео

Сколько российских ракет сбили над Киевщиной

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – отметил мэр.

Обратите внимание! Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что враг, тратя колоссальные ресурсы и смертоносное вооружение, пытается запугать нас. Однако, оккупанты получают и будут получать достойный отпор от наших воинов.