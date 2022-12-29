Так, одну з ракет українські захисники збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал.

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Українські воїни збили ворожу ракету з ПЗРК

На опублікованому відео можна побачити, як у небі летіла російська ракета. Але українські захисники мужньо захищають нашу країну і їм вправно вдалося ліквідувати ворожу ракету з ПЗРК.

Де саме збили ракету – поки невідомо. Усі подробиці наразі уточнюють.

Як наші військові знищили ракету за допомогою ПЗРК: дивіться відео

Скільки російських ракет збили над Київщиною

Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом близько двох десятків російських ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Уточнення від сил ППО – вже 16 ракет знищили над Києвом", – зазначив мер.

Зверніть увагу! Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Однак, окупанти отримують і будуть отримувати гідну відсіч від наших воїнів.