ВСУ уничтожили в Запорожье 60 оккупантов и разбили колонну вражеской техники

19 марта 2022 , 19:02
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Командование южной группировки войск

На Запорожском направлении бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилям оккупантов. Уничтожили 60 российских захватчиков.

Воины-десантники провели успешную операцию по освобождению одного из населенных пунктов в районе Гуляйполя.

Важно Украинские военные взорвали железнодорожный мост: им оккупанты хотели подвозить боеприпасы

Кроме того, зенитное подразделение уничтожило один боевой вертолет КА-52. Еще один такой же повредили.

Что уничтожили ВСУ

  • Личный состав оккупантов – около 60 человек,
  • 1 боевой вертолет КА-52,
  • 1 танк,
  • 1 бронетранспортер.

Важно – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов:

 

Автор: Ольга Музика