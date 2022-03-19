ВСУ уничтожили в Запорожье 60 оккупантов и разбили колонну вражеской техники

На Запорожском направлении бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилям оккупантов. Уничтожили 60 российских захватчиков.

Воины-десантники провели успешную операцию по освобождению одного из населенных пунктов в районе Гуляйполя.

Важно Украинские военные взорвали железнодорожный мост: им оккупанты хотели подвозить боеприпасы

Кроме того, зенитное подразделение уничтожило один боевой вертолет КА-52. Еще один такой же повредили.

Что уничтожили ВСУ

Личный состав оккупантов – около 60 человек,

1 боевой вертолет КА-52,

1 танк,

1 бронетранспортер.

Важно – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: