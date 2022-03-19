ВСУ уничтожили в Запорожье 60 оккупантов и разбили колонну вражеской техники
19 марта 2022 , 19:02Читати новину українською
Источник:Командование южной группировки войск
На Запорожском направлении бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилям оккупантов. Уничтожили 60 российских захватчиков.
Воины-десантники провели успешную операцию по освобождению одного из населенных пунктов в районе Гуляйполя.
Важно Украинские военные взорвали железнодорожный мост: им оккупанты хотели подвозить боеприпасы
Кроме того, зенитное подразделение уничтожило один боевой вертолет КА-52. Еще один такой же повредили.
Что уничтожили ВСУ
- Личный состав оккупантов – около 60 человек,
- 1 боевой вертолет КА-52,
- 1 танк,
- 1 бронетранспортер.
Важно – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: