ВСУ усилили огневой контроль Каховского моста: главное о ситуации на Юге

Вооруженные Силы Украины 21 августа ужесточили огневой контроль Каховского моста. Теперь оккупантам будет гораздо труднее им пользоваться.

Про це розповіли у зведенні за добу оперативного командування "Південь". Також там описали загалом ситуацію в південних областях.

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Коли лунали вибухи в Новій Каховці

Наразі невідомо, коли саме вдарили по мосту біля Каховської ГЕС. Проте приблизно о 8 годині вечора в мережі повідомляли про 15 вибухів, яка там пролунали.

В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту,

– зазначили в ОК "Південь".

По кому ще била артилерія ЗСУ

Та міст був не єдиною ціллю ракетно-артилерійських підрозділів. Тому в цей день ліквідували:

20 службовців;

корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С";

самохідну гаубицю "Мста-С",

2 пускових установки С-300;

радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення;

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів "Небо-М";

2 буксированих міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

Де були авіаудари в цей день

Протягом доби російські війська завдали 5 авіаційних ударів по позиціях наших військ. На щастя, все обійшлося без втрат.

Проте наша авіація теж була залучена цього дня та змогла завдати 2 точні удари. Атаковані опорний пункт росіян, а також скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки та Бурханівки.

Що відбувається в морі

Станом на початок доби 22 серпня корабельне угруповання ворога в Чорному морі нарощує свою присутність. За даними нашої розвідки, невдовзі загальна кількість російських військових суден в акваторії становитиме 14 одиниць.

Проте всі ці кораблі та катери тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. Щодо загроз, які вони становлять, то напоготові там дрейфують 5 носів ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30 боєприпасів. Також там є один великий десантний корабель.

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