Оборона Киева и Киевской области постоянно совершенствуется. Вокруг столицы возводят многоэшелонную защиту.

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ВСУ усиливают систему обороны Киева

Анализируя защиту столицы в феврале – апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны:

продолжается оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава;

наращивание фортификационного оборудования рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа;

установка взрывных и невзрывных инженерных заграждений перед позициями наших войск.

Таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций. Работа над их улучшением не прекращается.



ВСУ усиливают систему обороны / Фото Сухопутных войск ВСУ



Вокруг столицы возводят многоэшелонную защиту / Фото Сухопутных войск ВСУ

В Киеве снова экстренно выключили свет: что известно

После того, как российские оккупанты недавно снова ударили по энергосистеме Украины, кое-где ввели новые отключения света.

В Киеве 2 ноября экстренно выключили свет жителям нескольких жилых массивов. Произошло это в обход действующих графиков отключения света. Где именно возникли проблемы с электроэнергией – читайте по ссылке.

Киевская ОВА призывает людей готовиться к развитию событий, всегда иметь запасы пищи и воды, заряженные мобильные телефоны. И сообщают, что света может не быть неделями.

Кроме того, после ракетных обстрелов 31 октября в некоторых районах города отсутствует отопление. Мэр города пообещал, что его восстановят как можно скорее.

Что делать, когда нет света, воды и газа: видео