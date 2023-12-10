Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Владимир Зеленский еще 30 ноября 2023 года проводил в Запорожье совещание, касающееся фортификаций. Речь шла об ускорении со строительством сооружений.

Смотрите также Захватить Авдеевку и Купянск до выборов: в ISW объяснили активизацию врага

Тогда президент говорил о таких участках фронта:

Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области – максимум внимания;

в Харьковской области – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман и вся Харьковщина;

Сумщина и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь и Херсонщина.

То есть, Украина пытается увеличить фортификационные и оборонные возможности на всем театре боевых действий. В том числе и там, где российские войска ведут наступательные операции.

Что говорят аналитики о позиции Украины

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что установление украинских тактических оборонных позиций вероятнее всего:

усилит способность украинских сил защищаться от непрерывных и дорогостоящих атак России с меньшими собственными силами и/или неся меньшие потери во время обороны;

может стать плацдармом для будущих украинских наступательных операций, где и когда украинские силы решат их возобновить.

Создание локальных оборонных позиций на участках, которые Киев не считает приоритетными для текущих или будущих контрнаступательных операций, является здравым шагом и не свидетельствует о том, что Украина отказалась от всех планов по предстоящим контрнаступлениям,

– заявили аналитики.

Они также объяснили, что российские войска, вероятно, начали наступательные операции на многих участках фронта в период сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до состоявшихся в марте 2024 года президентских выборов в России.

Что еще говорят в ISW о ситуации на фронте