Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що Володимир Зеленський ще 30 листопада 2023 року проводив у Запоріжжі нараду, яка стосувалась фортифікацій. Мовилось про прискорення з будівництвом споруд.

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Тоді президент говорив про такі ділянки фронту:

Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги;

у Харківській області – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман та вся Харківщина;

Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь та Херсонщина.

Тобто Україна намагається збільшити фортифікаційні та оборонні можливості на всьому театрі бойових дій. Зокрема, й там, де російські війська ведуть наступальні операції.

Що кажуть аналітики про позицію України

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що встановлення українських тактичних оборонних позицій, найімовірніше:

посилить здатність українських сил захищатися від безперервних і дорогих атак Росії з меншими власними силами та/або зазнаючи менших втрат під час оборони;

може стати плацдармом для майбутніх українських наступальних операцій, де та коли українські сили вирішать відновити їх.

Створення локальних оборонних позицій на ділянках, які Київ не вважає пріоритетними для поточних або майбутніх контрнаступальних операцій, є розсудливим кроком і не свідчить про те, що Україна відмовилася від усіх планів щодо майбутніх контрнаступів,

– заявили аналітики.

Вони також пояснили, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

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