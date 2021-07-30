В ходе стрельб состоялись 2 успешные пуски снарядами "Тайфун-1" – с помощью системы залпового огня "Град". Кроме того, военные провели еще два пуска модернизированными образцами ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У".

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Испытательные пуски состоялись под общим руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко.

Результаты испытаний "Тайфун-1" также планируют использовать в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 миллиметров "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган"

Испытательные пуски снарядов "Тайфун-1": смотрите видео

Что известно про "Тайфун-1"

Это реактивный снаряд, разработанный КБ "Южное" специально для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

Кроме "Вербы", "Тайфун-1" предназначен для вооружения "Града" и "Береста".

"Тайфун-1" – это 122-миллиметровый реактивный снаряд с массой боевой части 18,4 килограмма и дальностью стрельбы от 5 до 40 километров.



Реактивный снаряд "Тайфун-1" / Инфографика КБ "Южное"