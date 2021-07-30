У ході стрільб відбулися 2 успішні пуски снарядами "Тайфун-1" – за допомогою системи залпового вогню "Град". Крім того, військові провели ще два пуски модернізованими зразками ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

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Випробувальні пуски відбулися під загальним керівництвом заступника начальника Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенанта Радіона Тимошенка.

Результати випробувань "Тайфун-1" також планують використати в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 міліметрів "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій"

Випробувальні пуски снарядів "Тайфун-1": дивіться відео

Що відомо про "Тайфун-1"

Це реактивний снаряд, розроблений КБ "Південне" спеціально для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Крім "Верби", "Тайфун-1" призначений для озброєння "Граду" й "Береста".

"Тайфун-1" – це 122-міліметровий реактивний снаряд з масою бойової частини 18,4 кілограма й дальністю стрільби від 5 до 40 кілометрів.



Реактивний снаряд "Тайфун-1" / Інфографіка КБ "Південне"