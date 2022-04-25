Об этом в утреннем обращении от 25 апреля рассказал Владимир Зеленский. Кроме этого, президент подвел итоги обороны Украины, сообщает 24 канал.

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На каких направлениях ВСУ сдерживает атаки врага

Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины сдерживают атаки российских войск по ключевым направлениям.

В Харьковской области – на Изюмском направлении,

на Донбассе – особенно возле Попасной,

в Мариуполе, где продолжается сопротивление защитников города,

в южных районах, где оккупанты пытаются перейти в наступление.

Он выразил благодарность всем защитникам, которые обеспечивают безопасность в эти дни.

Я благодарен всем нашим полицейским, всем работникам Службы безопасности Украины, всем вообще, кто отвечал за безопасность Пасхи, за то, что вчера не допустили никакой провокации. Всего того, что российские пропагандисты анонсировали накануне,

– говорится в обращении.

В то же время Зеленский добавил, что Россия не оставляет попыток сломить наше сопротивление. Свидетельствуют об этом, в частности, утренние тревоги почти по всей территории нашего государства.