На цьому у ранковому зверненні від 25 квітня наголосив Володимир Зеленський. Крім цього, президент підбив підсумки оборони України, повідомляє 24 канал.

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На яких напрямках ЗСУ стримує атаки ворога

Зеленський відмітив, що Збройні Сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках.

У Харківській області – на Ізюмському напрямку,

на Донбасі – особливо біля Попасної,

в Маріуполі, де триває опір захисників міста,

у південних районах, де окупанти намагаються перейти в наступ.

Він висловив подяку усім захисникам, які забезпечують безпеку цими днями.

Я вдячний усім нашим поліцейським, усім працівникам Служби безпеки України, усім взагалі, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що вчора не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні,

– йдеться у зверненні.

Водночас Зеленський додав, що Росія не полишає спроб зламати наш опір. Свідченням цього, зокрема, є ранкові тривоги майже по всій території нашої держави.