ВСУ устроили оккупантам неожиданность на Донбассе и под Харьковом

Силы и средства Черноморского флота Южного военного округа Вооруженных сил РФ, предназначенные для участия и обеспечения проведения "специальной военной операции" в Украине, проводят перегруппировку в зонах своей ответственности и оперативного назначения в районе Крыма и в северо-западной части Черного моря.

Южные маневры

Часть сил и средств Южной оперативной группы войск противника, задействованных в боях в районе Мариуполя, внезапно (?!) перегруппирована в район Токмак – Мелитополь.

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Пока характер оперативного назначения этой перегруппировки неясен. Вполне возможно, командование войск противника посчитало, что может выделить в резерв часть штурмующих Мариуполь сил без угрозы срыва запланированных сроков его зачистки.

После некоторого затишья противник продолжил усиление своей группировки войск на правом берегу Днепра в его нижнем течении. Замеченное перекидывание по крайней мере одной дополнительной батальонно-тактической группы по направлению к Новой Каховке (вероятно, из числа "восстановленных" из состава 49-й общевойсковой армии). Одновременно фиксируется усиление группы военной ПВО противника в районе Бриловка – Чаплинка (по всей видимости, противник пытается прикрыть тыловой район сосредоточения оперативных резервов своей Южной группы войск).

Судя по всему, противник попытается удержать за собой район Херсон – Снигиревка – Давыдов Брод – Золотая Балка при самых неблагоприятных обстоятельствах. Замечены также достаточно активные передвижения отдельных единиц автотранспорта и мелких групп бронетехники противника на участке дороги Херсон – Лиманы, включая Софиевку.

Командование войск противника активно пытается усовершенствовать свою систему обороны на ближних подступах к Херсону (главным образом с западного, северо-западного и северного направлений).

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Горячий восток

Правофланговые подразделения из состава Изюмской группировки войск противника продолжают вести упорные встречные бои тактического масштаба к югу от Балаклеи, восточнее Гусаровки с целью остановить продвижение подразделений ВСУ по направлению к своим тыловым коммуникациям в районе Савинцы, Веселое. Ни одна из сторон пока существенного успеха не имеет.

Кроме того, судя по всему, вчерашняя контратака ряда украинских подразделений в районе Святогорска в направлении на север, в сторону реки Оскол, оказалась совершенно неожиданной для командования группировки войск противника, оперирующих к западу от этого участка, потому что сегодняшние утренние попытки передовых подразделений противника продвинуться к Довгенькому оказались плохо скоординированными и неуспешными. Противник вынужден был отойти на выходной рубеж.

После короткого перерыва, вызванного внезапными контратаковыми действиями ВСУ, возобновились бои в районе Кременная – Рубежное, а также в районе Попасной и юго-восточнее Бахмута. Противник явно пытается выйти к окрестностям этого города, действуя одновременно по сходящимся направлениям как со стороны собственно Попасной, так и с юго-востока.

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Харьковские "сюрпризы" для оккупантов

В районе Харькова продолжаются так называемые "плотные контактные бои" за окружной дорогой, главным образом в восточном и юго-восточном направлениях и, главным образом, силами мобильных пехотных подразделений и групп из состава ВСУ и других формирований Сил обороны Украины.

В районе Старого Салтова украинским войскам удалось нанести достаточно эффективное огненное поражение тактическим резервам противника, после чего он был вынужден проводить на этом участке перегруппировку части своих сил, сосредоточенных для действий по направлению к Московскому району города.

Несмотря на это, противник, используя дальнобойные огневые средства, главным образом из состава своей Золочево-Волчанской группировки, продолжал совершать невыборные огневые налеты по мирным кварталам Харькова и его гражданской инфраструктуре. Их суточное количество превысило 20.

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