Военные 249 батальона 127 бригады ТРО записали видео из освобожденной деревни. В руках защитники держали сине-желтое знамя.

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Видео было опубликовано в соцсетях. Борщевая, которая теперь подконтрольна Украине, находится в Харьковском районе.

Борщевую освободили от россиян: смотрите видео

Где находится Борщевая: смотрите на карте

ВСУ в Изюме

Российские оккупанты сбежали из Изюма. Они наспех оставляли свою технику. В частности, военные обнаружили две САУ 2С19 "Мста-С".

Защитники записали видео с крыши поврежденной администрации Изюма. Они держали в руках сине-желтые флаги.

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Вышли на границу

Также защитники освободили Гоптовку Дергачевского района на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили военные 130 батальона ТРО. До границы с россией от Гоптовки 3 километра, а до Белгорода – 47.

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