Військові 249 батальйон 127 бригади ТРО записали відео зі звільненого села. У руках захисники тримали синьо-жовтий прапор.

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Відео опублікували у соцмережах. Борщова, яка тепер підконтрольна Україні, розташовується у Харківському районі.

Борщову звільнили від росіян: дивіться відео

Де розташовується Борщова: дивіться на карті

ЗСУ в Ізюмі

Російські окупанти втекли з Ізюма. Вони поспіхом залишали свою техніку. Зокрема, військові знайшли дві САУ 2С19 "Мста-С".

Захисники записали відео з даху пошкодженої адміністрації Ізюму. Вони тримали в руках синьо-жовті прапори.

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Вийшли на кордон

Також захисники звільнили Гоптівку Дергачівського району, що на кордоні з Бєлгородською областю. Про це повідомили військові 130 батальйону ТРО. До кордону з росією від Гоптівки 3 кілометри, а до Бєлгорода – 47.

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