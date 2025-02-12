Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление старшего офицера отделения коммуникаций 80-й ОДШБр Петра Гайдащука в эфире "Киев24".

Смотрите также Бойцы ДШВ показали эпические кадры нового наступления в Курской области

Что происходит на Курщине

Гайдащук сообщил, что на Курщине бойцы ВСУ держат маневровую оборону и успешно отражают штурмы российской армии. Он добавил, что противник пытается осуществлять атаки малыми штурмовыми группами. Однако Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносят потери врагу.

На Курском направлении враг сосредоточивает немало ресурсов, ведь он является чрезвычайно важным для России. Гайдащук напомнил, что с начала Курской операции в августе 2024 года противник начал стягивать ресурсы с других участков фронта, чтобы защитить Курщину. Говорится о подразделениях морской пехоты, воздушно-десантные, а также подразделения, которые оккупанты называли "пожарными командами" и задействовали на критических направлениях.

Курщина стала для них (оккупантов – 24 Канал) стала критическим участком фронта. Россия имеет большой человеческий ресурс, а значит – имеет откуда перетягивать дополнительные силы,

– заявил Гайдащук.

Он также добавил, что Россия имеет преимущество в артиллерии, применении бронетехники. Также враг на Курщине применяет различные беспилотные системы и авиационные комплексы.

Кроме своих солдат, Россия также привлекла к боям на Курщине северокорейских солдат. По словам Гайдащука, тактика военных КНДР несколько отличается, однако наемники также понесли серьезные потери и сейчас не фиксируются в зоне ответственности 80-й ОДШБр.