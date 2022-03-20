ВСУ впервые с начала нападения России показали Humvee в действии

Появилось видео боя с применением Humvee. Это первые публичные кадры применения этих американских автомобилей, которые находятся на вооружении ВСУ.

Его продемонстрировали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины – в телеграме опубликовали соответствующее видео.

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Украинские Humvee в действии,

– говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как бронированный внедорожник движется по дороге. Потом слышны выстрелы, вероятно, по нему. Автомобиль поворачивает в сторону российских оккупантов, а наши защитники открывают по ним огонь.

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