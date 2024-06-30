Эта тенденция, конечно, является положительной и будет развиваться в дальнейшем. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, как на успех ВСУ повлияли и действия россиян.

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Успехи ВСУ на фронте

В Институте изучения войны сообщили, что украинским военным удается отбросить врага от Волчанска. Кроме того, успехи у Сил обороны есть на Купянском и Северском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Аналитики Deep State отметили, что нашим защитникам удалось отбить позиции у Тернов и Ямполовки.

Лимано-Купянское направление – это была зона ответственности группы войск "Центр" (России – 24 Канал). Но еще в октябре их передислоцировали под Авдеевку. Они и сегодня продолжают участвовать в наступательных действиях на Покровском направлении. Поэтому Лиманское направление осталось без боеспособных подразделений. Постепенно всю эту массу, которая там осталась, наши военные начинают уничтожать,

– отметил Александр Коваленко.

Украинские защитники начали активнее давить на позиции врага в частности в Серебрянском лесничестве и в районе Тернов. Есть информация о расширении зоны влияния украинских воинов там.

Силы обороны проводят наступательные действия: смотрите на карте

Это только начало. Хотя началось все в октябре, когда россиянам не хватило ресурса и они его передислоцировали на другое направление. Это в очередной раз доказывается, что россиянам не хватает человеческого потенциала. Откуда его забирают – там начинаются интересные события в пользу Сил обороны Украины,

– отметил Коваленко.

Подобная ситуация, к слову, происходит возле Часового Яра. Украинские военные совершили ряд контратак в районе Ивановского, Клещеевки и Андреевки, сумев вернуть некоторые позиции. Кроме того, в самом Часовом Яру удалось выбить оккупантов из микрорайона "Канал".