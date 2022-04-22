ВСУ красноречиво выскажутся, – Подоляк о заявлениях Кремля захватить Юг и Донбасс

Заместитель командующего войсками ЦВО России Рустам Миннекаев публично заявил о том, что страна-агрессор хочет захватить Юг и Донбасс Украины. Однако наши защитники красноречиво выскажутся о планах Кремля.

Так написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в соцсетях.

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По его словам, получается, что Россия всегда всем врала и что она действительно хотела просто украсть часть территории Украины.

"С выходом в Приднестровье, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "подавляют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом больше украинцев", – говорит Подоляк.

Что на заявления России ответил Михаил Подоляк

Однако советник главы ОП на эти заявления Миннекаева ответил коротко:

Первое – "Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ красноречиво выскажутся по этому поводу ".

". Второе – "Этот Миннекаев публично официально подтвердил намерение группы российских товарищей совершить военные преступления с массовыми убийствами мирных граждан".

Третье – "Всю эту "армию России" вместе с Росгвардией как официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И потому там у карателей уже горит земля под ногами".

Михаил Подоляк добавил, чтобы "освободители Приднестровья" научились правильно произносить слово "Украина", потому что оно из многих, у кого есть российский паспорт, больно собьет всю кровавую спесь.

Советник главы ОП заверил, что украинские власти внимательно следят за очередными "проблесками" российской военной пропаганды, которая также идет за известным кораблем.

К слову, Россия заявила, что планирует установить "полный контроль" над Донбассом и Югом Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет влиять на нашу экономику. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев.

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