Ради защиты свободы бронетранспортеры объехали полмира – от Австралии до Украины, то есть 19300 км через Индийский океан. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Министр поблагодарил за помощь коллегу Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и в целом австралийского народа.

Сентябрь 2022. Благодаря Bushmaster украинская армия дошла до реки Оскол и продолжает освобождать Харьковщину,

– написал Резников.

Он обнародовал видео с нашими защитниками на бронетранспортерах. Кстати, река Оскол протекает на востоке Харьковской области из-за недавно освобожденного Купянска.

ВСУ на австралийских Bushmaster: видео

Что известно о наступлении ВСУ на Востоке

На Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ. Например, 9 сентября Зеленский отметил, что ВСУ уволили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Украинский флаг развевался в Балаклее и Купянске.

Также оккупанты сбежали из Изюма. Они наспех оставляли свою технику. Защитники записали видео с крыши поврежденной администрации города.

Кроме того, наши воины уже зашли в Волчанск , что у границы с россией.

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