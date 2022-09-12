Ради защиты свободы бронетранспортеры объехали полмира – от Австралии до Украины, то есть 19300 км через Индийский океан. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Тор", "Град" и даже "Зоопарк": военные показали "жирные" трофеи, захватившие на Харьковщине
Министр поблагодарил за помощь коллегу Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и в целом австралийского народа.
Сентябрь 2022. Благодаря Bushmaster украинская армия дошла до реки Оскол и продолжает освобождать Харьковщину,
– написал Резников.
Он обнародовал видео с нашими защитниками на бронетранспортерах. Кстати, река Оскол протекает на востоке Харьковской области из-за недавно освобожденного Купянска.
ВСУ на австралийских Bushmaster: видео
Что известно о наступлении ВСУ на Востоке
- На Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ. Например, 9 сентября Зеленский отметил, что ВСУ уволили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
- Украинский флаг развевался в Балаклее и Купянске.
- Также оккупанты сбежали из Изюма. Они наспех оставляли свою технику. Защитники записали видео с крыши поврежденной администрации города.
- Кроме того, наши воины уже зашли в Волчанск , что у границы с россией.