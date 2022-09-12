Заради захисту свободи бронетранспортери об'їхали пів світу – від Австралії до України, тобто 19300 кілометрів через Індійський океан. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Міністр подякував за допомогу колезі Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та загалом австралійському народу.

Вересень 2022. Завдяки Bushmaster українська армія дійшла до річки Оскіл і продовжує звільняти Харківщину,

– написав Резніков.

Він оприлюднив відео з нашими захисниками на бронетранспортерах. До речі, річка Оскіл протікає на сході Харківської області через нещодавно звільнений Куп'янськ.

ЗСУ на австралійських Bushmaster: відео

Що відомо про наступ ЗСУ на Сході

На Сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Наприклад, 9 вересня Зеленський зазначив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Український прапор замайорів у Балаклії та Куп'янську.

Також окупанти втекли з Ізюма. Вони поспіхом залишали свою техніку. Захисники записали відео з даху пошкодженої адміністрації міста.

Крім того, наші воїни вже зайшли до Вовчанська, що біля кордону з росією.

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