Атаки врага отразили в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Важно Стоит и будет стоять, – ВСУ показали видео из Бахмута, который продолжают удерживать

Откуда вытеснили россиян:

из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области,

Кармазиновка на карте:



Новосадово Донецкой области​ Новосадово на карте

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и улучшить тактическое положение. Они сосредотачивают силы на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям. Кроме того, россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Обстрелы на фронте

В целом россияне совершают обстрелы по всей линии фронта. В ход идут минометы, танки, артиллерия и т.д.

на Слобожанском направлении били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надежда и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Якорь;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг обстреливал районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

Жданов прогнозирует, что обстрелы кафиров могут усилиться: видео