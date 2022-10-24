Атаки ворога відбили в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

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Звідки витіснили росіян:

з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області,

Кармазинівка на карті:

Новосадове Донецької області.

Новосадове на карті:

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та покращити тактичне положення. Вони зосереджують сили на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Крім того, росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Обстріли на фронті

Загалом росіяни здійснюють обстріли по всій лінії фронту. У хід ідуть міномети, танки, артилерія тощо.

на Слобожанському напрямку гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

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