ВСУ взяли в плен пилота сбитого на Харьковщине российского самолета

В Харьковской области утром 3 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Вражеского пилота наши военные взяли в плен.

Кстати, россияне даже пытались его эвакуировать. К счастью, им это не удалось.

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Пилот сбитого утром российского самолета в плену. Попытки россиян эвакуировать его вертушками провалились,

– рассказал военный Юрий Кочевенко.

Заметим, что после сбития истребитель упал на землю и спровоцировал пожар.

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