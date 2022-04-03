ВСУ взяли в плен пилота сбитого на Харьковщине российского самолета
3 апреля 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Кочевенко
В Харьковской области утром 3 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Вражеского пилота наши военные взяли в плен.
Кстати, россияне даже пытались его эвакуировать. К счастью, им это не удалось.
Ранее ВСУ показали момент сбивания российского бомбардировщика в Харьковской области
Пилот сбитого утром российского самолета в плену. Попытки россиян эвакуировать его вертушками провалились,
– рассказал военный Юрий Кочевенко.
Заметим, что после сбития истребитель упал на землю и спровоцировал пожар.
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