Об этом 24 Каналу сказал Валерий Клочок – политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня". Отметим, что в декабре тоже был рекорд – 17 тысяч мертвых российских военных. ВСУ побили "рекорд" на по меньшей мере 3 тысячи.

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Политолог подчеркнул, что в России происходит существенный дефицит бронированной техники, которая должна поддерживать мотострелковые подразделения.

Если с телами (живой силой – 24 Канал) у России пока нет больших проблем, то бронированную технику руководство не предоставляет. Хотя все эти 300 тысяч русских военных должны были обеспечить танками, БМП и другой техникой,

– сказал Клочок.

По его словам, то вооружение, которое уже поставили в Украину, позволяет ВСУ эффективно уничтожать оккупантов.

"Хотя еще летом прошлого года мы говорили о поставках специфических ракет для HIMARS, которые уничтожают живую силу врага в большом количестве. Они есть в Украине, очевидно, это заметно, по количеству ликвидированных россиян", – добавил политолог.

Он подчеркнул, что не понимает логики Кремля, почему-то думающего, что мобилизационным ресурсом смогут "переломить" натовское оружие, которая поступает ВСУ для сдерживания наступления россиян

Очевидно, что с поставкой оружия будут эффективно уничтожаться российские мобилизованные даже не по 800 – 900 человек в день, а даже больше. Это вопрос ближайшего времени,

– объяснил Клочок.

Политолог добавил, что уже заметны сигналы о том, что некоторые мобилизованные россияне все больше задаются вопросом о том, как сдаться в плен ВСУ.

"Они хоть и идут в армию, но мотивации воевать у них нет. И одна из причин этого – такое количество уничтоженных оккупантов", – считает он.

Оккупанты наступают несмотря на большие потери