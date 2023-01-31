Об этом 24 Каналу сказал Валерий Клочок – политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня". Отметим, что в декабре тоже был рекорд – 17 тысяч мертвых российских военных. ВСУ побили "рекорд" на по меньшей мере 3 тысячи.
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Политолог подчеркнул, что в России происходит существенный дефицит бронированной техники, которая должна поддерживать мотострелковые подразделения.
Если с телами (живой силой – 24 Канал) у России пока нет больших проблем, то бронированную технику руководство не предоставляет. Хотя все эти 300 тысяч русских военных должны были обеспечить танками, БМП и другой техникой,
– сказал Клочок.
По его словам, то вооружение, которое уже поставили в Украину, позволяет ВСУ эффективно уничтожать оккупантов.
"Хотя еще летом прошлого года мы говорили о поставках специфических ракет для HIMARS, которые уничтожают живую силу врага в большом количестве. Они есть в Украине, очевидно, это заметно, по количеству ликвидированных россиян", – добавил политолог.
Он подчеркнул, что не понимает логики Кремля, почему-то думающего, что мобилизационным ресурсом смогут "переломить" натовское оружие, которая поступает ВСУ для сдерживания наступления россиян
Очевидно, что с поставкой оружия будут эффективно уничтожаться российские мобилизованные даже не по 800 – 900 человек в день, а даже больше. Это вопрос ближайшего времени,
– объяснил Клочок.
Политолог добавил, что уже заметны сигналы о том, что некоторые мобилизованные россияне все больше задаются вопросом о том, как сдаться в плен ВСУ.
"Они хоть и идут в армию, но мотивации воевать у них нет. И одна из причин этого – такое количество уничтоженных оккупантов", – считает он.
Оккупанты наступают несмотря на большие потери
- Несмотря на безумные потери, которые ежедневно понесут россияне, они продолжают атаковать и идти в наступление. В утренней сводке Генштаба ВСУ заметили, что враг не прекращает наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях.
- В то же время в ведомстве отметили, что среди личного состава врага наблюдается уныние. Они не уверены в решениях, принимаемых военно-политическим руководством России.
- Кроме того, интенсивность боевых действий изнурила оккупантов.
- Добавим, что по состоянию на 31 января потери врага составляют 127,5 тысяч бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов. Также за сутки у врага стало на 9 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, 4 БпЛА оперативно-тактического уровня стало меньше.