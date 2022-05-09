ВСУ за сутки уничтожили 10 воздушных целей, среди которых и 3 крылатые ракеты

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии как на суше, так и в воздухе. Так, ВСУ удалось уничтожить за минувшие сутки 10 воздушных целей, среди которых – 3 крылатых ракеты.

Об этом рассказали в командовании Воздушных Сил. В актуальной сводке говорится, что наши военные за минувшие сутки, 8 мая, уничтожили 10 воздушных целей российских военных.

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Три крылатые ракеты удалось "приземлить"

Так, Воздушные Силы ВСУ сумели уничтожить за минувшие сутки 5 беспилотников – 4 "Орлан-10", а также один "Форпост". Также они приземлили три крылатые ракеты, выпущенные врагом.

Зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск также поспособствовали тому, чтобы у России было меньше возможностей воевать против Украины. Они уничтожили еще два БПЛА "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях,

– отмечают в командовании ВСУ.

Актуальные потери врага

В актуальной сводке от Генштаба сообщили, что российские захватчики недосчитаются 25 500 своих военных. Также у оккупантов стало на 1 130 танков и 2 741 боевую бронированную машину меньше.

Удалось нашим военным уничтожить 509 артиллерийских систем и 86 единиц средств противовоздушной обороны. Что касается реактивных систем залпового огня, то их в оснащении оккупантов стало на 179 меньше. Не поднимутся в небо 199 самолетов, 156 вертолетов и 92 крылатые ракеты, а на воду не станут 12 кораблей и катеров.

На 1961 единицу меньше у врагов стало и автомобильной техники и автоцистерн. Специальной техники удалось уничтожить 39 единиц.

Наступают на одни и те же грабли

Особого внимания заслуживает этот российский танк. В ВСУ показали, как вражеская машина дважды наехала на мину. Ролик, выложенный в сети нашими военными, показывает всю несуразность и настойчивость оккупантов. Особенно в том, что касается желания превратиться в чернозем в Украине.

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