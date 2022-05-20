В командовании отметили, что украинскими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание.

Читайте также: ВСУ освободили 23 города и села на Харьковщине, суд над первым оккупантом: основное за 85 день войны

Потери российских оккупантов на Юге Украины за 19 мая

Благодаря этому удалось уничтожить:

дежурный склад боеприпасов в Херсонской области;

два танка Т-72, самоходную артустановку;

гаубицу;

две реактивные системы залпового огня "Град";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР",

бронированную и автотехнику;

40 российских военных.

Потери оккупантов на Востоке Украины за 19 мая

За сутки, 19 мая, бойцы группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники;

подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Также на тему: В Одесской ОВА подчеркнули, что вероятность ракетных ударов остается очень высокой

Ситуация на Юге Украины: коротко о главном

На оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты выдают собственные обстрелы за обстрелы ВСУ. Кроме того, они развернули системы ПВО и сбивают свои же ракеты. Таким образом, они хотят настроить местное население против украинских военных.

19 мая враг обстрелял "Градами" Николаевщину. Также оккупанты продолжают разрушать Николаев и его инфраструктуру.

В Одесской области проводятся контрдиверсионные мероприятия. Правоохранители задержали мужчину, распространявшего ложную информацию о взрывах. На границе с непризнанным Приднестровьем ситуация контролируется украинскими военными.

Корабли Черноморского флота России продолжают держать в напряжении всю Украину из-за возможных ракетных ударов. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Ранее Представительница МИД России Мария Захарова выдала очередной фейк о том, что якобы Одесскую киностудию сейчас используют как "военную базу". Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг эту ложь .

Не пропустите – оперативная информация Генштаба ВСУ касательно актуальной ситуации по состояню на 19 мая: смотрите видео