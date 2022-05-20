У командуванні зазначили, що українськими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконано 91 вогневе завдання.

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Втрати російських окупантів на Півдні України за 19 травня

Завдяки цьому вдалося знищити:

черговий склад боєприпасів на Херсонщині;

два танки Т-72, самохідну артустановку;

гаубицю;

дві реактивні системи залпового вогню "Град";

зенітно-ракетний комплекс "ТОР",

броньовану та автотехніку;

40 російських військових.

Втрати окупантів на Сході України за 19 травня

За добу, 19 травня, бійці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

14 одиниць бойової броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки;

підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Ситуація на Півдні України: коротко про головне

На окупованих територіях Херсонщини російські окупанти видають власні обстріли за обстріли ЗСУ. Крім того, вони розгорнули системи ППО і збивають власні ж ракети. Таким чином вони хочуть налаштувати місцеве населення проти українських військових.

19 травня ворог обстріляв "Градами" Миколаївщину. Також окупанти продовжують руйнувати Миколаїв та його інфраструктуру.

На Одещині проводяться контрдиверсійні заходи. Правоохоронці затримали чоловіка, який поширював неправдиву інформацію про вибухи. На кордоні з невизнаним Придністров'ям ситуація контрольована українськими військовими.

Кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують тримати в напрузі усю Україну через можливі ракетні удари. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації.

Раніше Представниця МЗС Росії Марія Захарова видала черговий фейк про те, що нібито Одеську кіностудію зараз використовують як "військову базу". Речник Одеської ОВА Сергій Братчук спростував цю брехню.

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