ВСУ и территориальная оборона преctrkb осуществление всех планов оккупантов. Оккупантов уничтожают и берут в плен по всем направлениям, где они вели наступление.

Сегодня ночью российские кафиры снова пытались прорваться на территорию Украины, но все их планы завершились поражением. ВСУ и территориальная оборона уничтожают вражескую технику, военных и обезвреживают диверсионные группы.

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Задержание диверсантов в Никополе

Украинским силам удалось обезвредить и задержать диверсионную группу кафиров в Никополе. Оккупантам не удалось воплотить свои планы.