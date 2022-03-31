Враг может осуществлять перегруппировку или бросить войска на восток

Об отводе российской техники сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, сообщает 24 канал.

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Сообщается, что за ночь было зафиксировано 700 единиц российской техники, отошедших в направлении Беларуси.

За ночь было рассчитано около 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы,

– сказал Грузевич.

В ВСУ рассматривают два варианта, почему происходит отвод российских войск. Первый вариант – происходит передислокация и перегруппировка.

Второй – есть вероятность, что эти БТГ, которые частично отходят, появятся на Донбассе.

"Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова… Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей…", – рассказал Грузевич.

Он добавил, что остающиеся вокруг Киева силы оккупанта немаленькие. "Бояться нечего, но вред они могут причинить", – резюмировал бригадный генерал.