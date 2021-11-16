ВСУ захватили на Донбассе "Орлан-10", который есть на вооружении у единой армии – российской

Украинские военные на Донбассе принудили к посадке вражеский беспилотник. Все потому, что тот пересек линию разграничения.

Беспилотник относится к комплексу "Орлан-10"

Инцидент произошел в Донецкой области. БПЛА вынудили к посадке с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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Вражеский беспилотник не получил внешних повреждений. Украинские военные уже идентифицировали его. Им оказался БПЛА, который относится к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10". Он предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс стоит исключительно на вооружении российской армии.

Крылатый трофей является неопровержимым доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины,

– подчеркнули в штабе ООС.

Доказательства присутствия России на Донбассе от международных экспертов

Международная неправительственная организация "Conflict Armament Research" 3 года исследовала поставки оружия на временно оккупированный Донбасс. Специалисты предоставили 230 страниц доказательств того, что оружие боевиков имеет российское происхождение.

Эксперты установили десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов. Большинство вооружения имеет именно российское происхождение.

Отметим, в исследовании организация сотрудничала с контрразведкой СБУ и полицией.