ВСУ захватили еще один поврежденный российский "Солнцепек"

Украинские военные продолжают увеличивать количество техники. Так, нашим бойцам удалось захватить еще один поврежденный российский "Солнцепек".

Бойцы ВСУ с пустыми руками не возвращаются. И пока оккупанты позорно воруют штаны и кроссовки из украинских домов, наши военные отбирают у них вражескую технику.

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Подготавливают и будет помогать бить оккупантов

Так, нашим бойцам удалось разжиться еще один "Солнцепеком". Он, конечно же, не в идеальном состоянии, но этот вопрос очень просто решается. Как только его отремонтируют, боевая машина будет помогать уничтожать тех, кто ее в Украину привез.

Что такое "Солнцепек" Это усовершенствованная система ТОС-1 "Буратино". "Солнцепек" – российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Она установлена на базе танка Т-72. Из нее выпускают зажигательные или термобарические боеприпасы.

Украинские бойцы разжились очередной трофейной машиной оккупантов:

А внутри машины наши бойцы увидели оккупантский сухпаек. И, конечно, раскрыли его. Наемникам выдают с собой несколько пачек галет, паштеты, жевательные резинки, армейский сыр и бекон, пюре, чай, кофе, сахар и даже "Офицерский" шоколад.

Неудивительно, что после поедания всего этого оккупанты бегают по украинским домам и воруют кур. На таком долго не протянешь.

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