ВСУ захватили около 30 единиц вражеской техники: оккупанты убегают и бросают ее
6 марта 2022 , 01:49Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За последние сутки одна бригада ВСУ смогла захватить 30 единиц боевой техники оккупантов. Теперь наши защитники используют его против врага.
Враг продолжает нести потери. Оккупанты убегают с позиций и бросают технику.
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Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков,
– говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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