ВСУ захватили около 30 единиц вражеской техники: оккупанты убегают и бросают ее

За последние сутки одна бригада ВСУ смогла захватить 30 единиц боевой техники оккупантов. Теперь наши защитники используют его против врага.

Враг продолжает нести потери. Оккупанты убегают с позиций и бросают технику.

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Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц различных ББМ, автомобилей и танков,

– говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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