Кадры, распространенные в социальных сетях, демонстрируют технологию раннего обнаружения, получившей название "Паук". Такой шлем наемники ЧВК "Вагнера" используют в Украине.
Кстати Пригожин использует Соледар, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев – ISW
Украинские военные захватили инструкцию к "Пауку"
Ролик был опубликован 26 декабря украинским военным экспертом Сергеем Флешем. Эксперт рассказал, что вместе с устройством была захвачена русскоязычная инструкция по эксплуатации.
Шлем вагнеровцев, захвативший украинские воины: видео
"Паук" – это легкая система предупреждения, используемая в качестве пассивной военной защиты. Она обнаруживает, анализирует и определяет направление лазерного излучения от лазерных систем наведения и лазерных дальномеров.
Инструкция по использованию "Паука" / Фото из фейсбука Сергея Флеша
ЧВК "Вагнера" несет колоссальные потери в Украине
- Россия привлекла к войне против Украины ЧВК "Вагнера", которую создал российский олигарх Евгений Пригожин. Вагнеровци – не единственная частная военная компания, воюющая на стороне России против Украины. Однако является одной из самых больших.
- Как и регулярная российская армия, ЧВК "Вагнера" также несет серьезные потери в Украине. Поэтому Пригожин начал вербовать в свою армию зэков и больных людей.
- В планах Пригожина продемонстрировать, что его армия сильнее российской и завоевать еще большее доверие Владимира Путина. Больше всего вагнеровцев воюет на Донбассе, в частности, под Бахмутом и Соледаром.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сосредоточила лучших своих специалистов. Однако ВСУ наносят врагу большие потери.