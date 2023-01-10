Кадри, поширені в соціальних мережах, демонструють технологію раннього виявлення, яка отримала назву "Павук". Такий шолом найманці ПВК "Вагнера" використовують в Україні.
До речі Пригожин використовує Соледар, щоб зміцнити репутацію вагнерівців, – ISW
Українські військові захопили інструкцію до "Павука"
Ролик був опублікований 26 грудня українським військовим експертом Сергієм Флешем. Експерт розповів, що разом з пристроєм була захоплена російськомовна інструкція з експлуатації.
Шолом вагнерівців, який захопили українські воїни: відео
"Павук" – це легка система попередження, що використовується як пасивний військовий захист. Вона виявляє, аналізує та визначає напрямок лазерного випромінювання від лазерних систем наведення та лазерних далекомірів.
Інструкція щодо користування "Павука" / Фото із фейсбуку Сергія Флеша
ПВК "Вагнера" зазнає колосальних втрат в Україні
- Росія залучила до війни проти України ПВК "Вагнера", яку створив російський олігарх Євгєній Пригожин. Вагнерівці – не єдина приватна військова компанія, яка воює на стороні Росії проти України. Однак є однією з найбільших.
- Як і регулярна російська армія, ПВК "Вагнера" також зазнає серйозних втрат в Україні. Через це Пригожин почав вербувати до своєї армії зеків та хворих людей.
- У планах Пригожина продемонструвати, що його армія сильніша за російську та завоювати ще більшу довіру Владіміра Путіна. Найбільше вагнерівців воює на Донбасі, зокрема під Бахмутом і Соледаром.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" зосередила найкращих своїх фахівців. Однак ЗСУ завдають ворогу великих втрат.