Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он добавил, что через 9 месяцев противник построил плотную систему обороны.

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Бои значительно жестче

Украинские бойцы продвигаются и захватывают участки первой линии обороны В то же время со второй линии оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары и применяют противотанковые средства.

Российская армия построила систему обороны на глубину примерно 30 километров. Соответственно, если происходит продвижение 5/7 с нашей стороны, то это первые линии обороны, а дальше оборона врага еще крепче.

"Мы такое видели во время боевых действий на правом берегу Херсона, но тогда украинские и российские силы были значительно меньше. Поэтому нынешние бои на границе Запорожской и Донецкой областей более жесткие", – сказал генерал-лейтенант.

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Каскадный обвал и проблемы с резервами

Романенко предположил, что может произойти каскадный обвал линии обороны россиян. В таком случае ВСУ по отдельным направлениям должны пробить 30 километров обороны врага, выйти на оперативную глубину и завезти свои резервы.

Пока это не происходит. Военно-политическое руководство Украины изучает и оценивает ситуацию на востоке и юге,

– отметил Романенко.

Российская армия имеет проблемы с резервами, поэтому вынуждена снимать свои силы по другим направлениям, чтобы усилиться на Запорожском и Бахмутском.

Западные аналитики и эксперты подтверждают, что во время наступательных действий в ВСУ остается до 90% резервов, в то же время у противника – менее половины.

"Возможно, это тактический ход. Ведь россияне не только готовили систему обороны на южном направлении, но и сформировали корпус, две дивизии и полк морской пехоты в общей сложности до 60 тысяч военнослужащих для ведения обороны", – подытожил военный эксперт.

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