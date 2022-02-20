В Генштабе решили напомнить свои официальные страницы в соцсетях и призвали проверять информацию.

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты создали фейковую страницу в твиттере с символикой Вооруженных сил Украины. В настоящее время единственными официальными страницами ВСУ являются:

Другие страницы этой соцсети содержащие в названии причастность к ВСУ или Генеральному штабу ВСУ часто создаются агрессором для распространения враждебной пропаганды,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Заходя на страницы ВСУ и другие официальные сайты Украины, рекомендуем проверять количество подписчиков, галочку верификации, дату присоединения к соцсети.

Оккупанты готовят провокацию

Российские оккупанты 20 февраля готовятся совершить очередную провокацию. Во время нее может пострадать гражданское население. По данным разведки, противник готовится обстрелять населенные пункты на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украинские разведчики утверждают, что главный специалист "Министерства информации" "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания, чтобы местные жители комментируя обстрелы говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В оккупированный Донецк приехали "вагнеровцы", чтобы совершать провокации: смотрите видео

Полный текст публикации Генерального штаба ВСУ:

Вооруженные силы Украины сообщают: официальная верифицированная страница Вооруженных сил Украины в социальной сети Twitter – https://twitter.com/GeneralStaffUA. Другие страницы этой соцсети, содержащие в названии причастность к ВСУ или Генеральному штабу ВСУ, часто создаются агрессором для распространения враждебной пропаганды.