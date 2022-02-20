У Генштабі вирішили нагадати свої офіційні сторінки у соцмережах та закликали перевірять інформацію.

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За даними Генштабу ЗСУ, окупанти створили фейкову сторінку у твітері із символікою Збройних сил України. Наразі єдиними офіційними сторінками ЗСУ є:

Інші сторінки цієї соцмережі що містять у назві причетність до ЗСУ або до Генерального штабу ЗСУ часто створюються агресором для поширення ворожої пропаганди,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Заходячи на сторінки ЗСУ та інші офіційні сайти України, радимо перевіряти кількість підписників, галочку верифікації, дату долучення до соцмережі.

Окупанти готують провокацію

Російські окупанти 20 лютого готуються здійснити чергову провокацію. Під час неї може постраждати цивільне населення. За даними розвідки, ворог готується обстріляти населені пункти на тимчасово окупованій території Донецької області.

Українські розвідники стверджують, що головний спеціаліст "Міністерства інформації" "ДНР" Олександр Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки щодо того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Повний текст публікації Генерального штабу ЗСУ:

Збройні сили України повідомляють: офіційна верифікована сторінка Збройних сил України в соціальній мережі Twitter – https://twitter.com/GeneralStaffUA. Інші сторінки цієї соцмережі що містять у назві причетність до ЗСУ або до Генерального штабу ЗСУ часто створюються агресором для поширення ворожої пропаганди.