В то же время стоит отметить, что все контролируют Вооруженные силы Украины. Но следует быть готовыми к возможному наступлению на Запорожье.

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Оккупанты продолжают обстреливать гражданских

Не утихают также обстрелы гражданского населения в области. Оккупанты используют реактивные системы залпового огня "Град", ствольную артиллерию, 120-миллиметровые минометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Из этого оружия враги бьют по Орехову, Новоандреевке, Гуляйполю, Степногорску, Зализничному, Павловке, Гуляйпольскому и Малой Токмачке.

Захватчики уничтожают гражданскую инфраструктуру, дороги, электростанции и жилые дома. Делают все для того, чтобы мирные жители не могли чувствовать себя в безопасности.

В Силах обороны Запорожского края напомнили о смелости жителей Мелитополя. Так, с 20 марта по 12 апреля "неизвестные люди" ликвидировали 70 оккупантов. Среди них – кадыровцы. Уничтожали врагов во время ночных патрулирований, а гибли оккупанты от ножевых и огнестрельных ранений.

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