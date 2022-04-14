Водночас варто зазначити, що все контролюють Збройні сили України. Але слід бути готовими до можливого наступу на Запоріжжя.

Читайте також Російський крейсер "Москва" затонув, бої на Донбасі: основне за 50 день війни

Окупанти продовжують обстрілювати цивільних

Не вщухають також обстріли цивільного населення в області. Окупанти використовують реактивні системи залпового вогню "Град", ствольну артилерію, 120-міліметрові міномети, а також крупнокаліберні кулемети. З цієї зброї вороги гатять по Оріхову, Новоандріївці, Гуляйполю, Степногірську, Залізничному, Павлівці, Гуляйпільську та Малій Токмачці.

Загарбники знищують цивільну інфраструктуру, дороги, електростанції та житлові будинки. Роблять усе для того, щоб мирні мешканці не могли почуватися у безпеці.

У Силах оборони Запорізького краю нагадали про сміливість мешканців Мелітополя. Так, з 20 березня по 12 квітня "невідомі люди" ліквідували 70 окупантів. Серед них – кадирівці. Знищували ворогів під час нічних патрулювань, а гинули окупанти від ножових і вогнепальних поранень.

До теми – ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці: дивіться відео