российские оккупанты решили заявить о полной оккупации Луганщины. Правда, странным образом их потери продолжают расти.

Наши героические ВСУ продолжают держать оборону Луганской области. Под нашим контролем пока только 2 населенных пункта, но они стали для российских оккупантов Фермопольским проходом.

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Луганщина не сдается

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, наши мужественные воины продолжают защищать область и увеличивать потери российских оккупантов. Враг уже успел отпраздновать "победу", но его радость была очень преждевременной.

шойгу еще неделю назад заявил пути, что Луганская область под их полным контролем. Но на этой "контролируемой территории" постоянно умирают российские солдаты, а ВСУ уничтожают российскую технику. шойгу эти факты тщательно скрывает,

– рассказал Гайдай.

Большие потери российские оккупанты понесут и в своих тылах. Нашим героям удалось попасть в несколько складов врага с боеприпасами, а также ударить по командному пункту. Это оказало большое влияние на ситуацию на поле боя.

"Если ознакомиться с тепловыми картами зоны боевых действий, то можно увидеть, что российские оккупанты очень снизили интенсивность своих обстрелов. Это благодаря ударам ВСУ по их складам, у врага нарушены логистические цепочки", – добавил Гайдай.

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