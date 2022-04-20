ВСУ жгут их машины и накрывают артиллерией: Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города

Российские войска начали наступление на Донбассе, но россиянам удается зайти только в пустые города. Впоследствии их там накрывает артиллерия ВСУ.

Больше об иллюзорности успеха россиян 19 апреля рассказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ютуба "Фейгин Live". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью.

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Все повторяется по несколько раз

Пропаганда Кремля рассказывает о "невероятном продвижении" их войск. Однако российские солдаты входят только в населенные пункты, где нет людей. В некоторых случаях в городах и деревнях есть небольшие группы наших военных. Они уничтожают несколько единиц техники врага и уходят.

Они (оккупанты – 24 канала) гордо заявляют, что взяли населенный пункт. Потом по ним лупит наша артиллерия, подбираются дружелюбные украинские танки и стреляют,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что подобный сценарий событий повторяется по несколько раз. Поэтому "взятие" города армией России преимущественно очень недолговременный успех.

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