ВСУ знают, что делать, – Вениславский о признаках начала наступления России на Востоке

Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции россиян на Востоке. Однако наши защитники хорошо знают, что делать.

Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский. Он подчеркнул, что активизация боевых действий действительно наблюдается.

К теме Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины

Враг пытается атаковать и штурмовать наши позиции. Но за последние сутки 90% попыток российских оккупантов провалились.

Наши Вооруженные Силы дают отпор и не уступают украинские территории. ВСУ точно понимают, чего хочет враг. И точно знают, что делать, чтобы не дать ему реализовать свои планы,

– сказал Вениславский.

Он добавил, что только в нескольких направлениях враг несколько продвинулся. Однако говорить о том, что он уже вступил в полномасштабную наступательную операцию – нет оснований. Впрочем, признаки начала этого уже есть.