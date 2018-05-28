ВСУ не будут использовать "Джавелины" для эскалации конфликта, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что предоставленные США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" украинские военные не будут использовать для эскалации конфликтов на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении, которое появилось в Twitter Петра Порошенко.
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Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл". Но ВСУ будут использовать "Джавелины" исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю,
– указано в сообщении.
В видео, которое распространено на странице Порошенко, он подчеркивает, что Украина не будет использовать это вооружение для эскалации конфликта на Донбассе.
"Использование "Джавелинов" дает преимущества во время выполнения заданий с поражения вражеской бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления боевиков, подконтрольных РФ и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Она станет дополнительным фактором, чтобы сдерживать российскую агрессию", – заверил Порошенко.
30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Порошенко сообщил об их первом применении.
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