ВСУ не будут использовать "Джавелины" для эскалации конфликта, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что предоставленные США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" украинские военные не будут использовать для эскалации конфликтов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении, которое появилось в Twitter Петра Порошенко.

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Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл". Но ВСУ будут использовать "Джавелины" исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю,

– указано в сообщении.

В видео, которое распространено на странице Порошенко, он подчеркивает, что Украина не будет использовать это вооружение для эскалации конфликта на Донбассе.

"Использование "Джавелинов" дает преимущества во время выполнения заданий с поражения вражеской бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления боевиков, подконтрольных РФ и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Она станет дополнительным фактором, чтобы сдерживать российскую агрессию", – заверил Порошенко.

Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув".

Але ЗСУ будуть використовувати "Джавеліни" виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.#НоваАрмія pic.twitter.com/9lWqSy56mP — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 травня 2018 р.

30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Порошенко сообщил об их первом применении.