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ЗСУ не використовуватимуть "Джавеліни" для ескалації конфлікту, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко наголосив, що надані США протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" українські військові не будуть використовувати для ескалації конфліктів на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні, яке з’явилось у Twitter Петра Порошенка.

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Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув". Але ЗСУ будуть використовувати "Джавеліни" виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю,
– зазначено у повідомленні.

У відео, яке поширено на сторінці Порошенка, він наголошує, що Україна не буде використовувати це озброєння для ескалації конфлікту на Донбасі.

"Використання "Джавелінів" дає переваги під час виконання завдань із ураження ворожої бронетехніки і значно підвищує живучість наших протитанкових підрозділів, зменшує ризики втрат особового складу. Ця зброя буде використовуватись лише в разі повномасштабного наступу бойовиків, підконтрольних РФ і не буде використовуватись для ексалації конфлікту на Донбасі. Вона стане додатковим фактором, щоб стримувати російську агресію», – запевнив Порошенко.

30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". 22 травня Порошенко повідомив про їхнє перше застосування.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини США Новини політики Джавелін Петро Порошенко Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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