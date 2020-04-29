ВСУ продавали опасные антисептики: СБУ разоблачила масштабное производство – фото

На Киевщине предприятие производило некачественные и опасные для здоровья антисептические средства. Часть из них реализовывали для нужд Вооруженных сил Украины.

СБУ выявила, что предприниматель изготавливал антисептики незаконно, а реализовывал их через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию Минобороны. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Правоохранители во время обысков изъяли более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также нашли наклейки, пластиковые емкости, 2 печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Справка. По состоянию на 29 апреля в Вооруженных силах Украины выявили 52 случая заболевания коронавирусом. Двое людей умерли, но 20 уже смогли выздороветь.

Сейчас открыто уголовное производство. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, а также оборудования для ее изготовления.

Обыски на предприятии по изготовлению антисептиков: фото пресс-службы СБУ