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      ВСУ продавали опасные антисептики: СБУ разоблачила масштабное производство – фото

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      Військовим продали небезпечні антисептики
      Військовим продали небезпечні антисептики / Пресслужба СБУ

      На Киевщине предприятие производило некачественные и опасные для здоровья антисептические средства. Часть из них реализовывали для нужд Вооруженных сил Украины.

      СБУ выявила, что предприниматель изготавливал антисептики незаконно, а реализовывал их через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию Минобороны. Об этом говорится на сайте ведомства.

      Обратите внимание Какую опасность несут гигиенические антисептики для рук

      Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

      Правоохранители во время обысков изъяли более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также нашли наклейки, пластиковые емкости, 2 печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

      Справка. По состоянию на 29 апреля в Вооруженных силах Украины выявили 52 случая заболевания коронавирусом. Двое людей умерли, но 20 уже смогли выздороветь.

      Сейчас открыто уголовное производство. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, а также оборудования для ее изготовления.

      Обыски на предприятии по изготовлению антисептиков: фото пресс-службы СБУ

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Новости Украины Карантин в Украине 2020 Расследования СБУ Коронавирус COVID-19
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