ЗСУ продавали небезпечні антисептики: СБУ викрила масштабне виробництво – фото

На Київщині підприємство виготовляло неякісні та небезпечні для здоров'я антисептичні засоби. Частину з них реалізовували для потреб Збройних сил України.

СБУ виявило, що підприємець виготовляв антисептики незаконно, а реалізовував їх через низку підконтрольних комерційних структур військовій частині ЗСУ та державному підприємству Міноборони. Про це йдеться на сайті відомства.

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Виробництво антисептиків відбувалось кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості.

Правоохоронці під час обшуків вилучили понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема етиловий спирт, антифриз, гліцерин. Також знайшли наклейки, пластикові місткості, 2 печатки, антисептичний розчин та приблизно 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

Довідка. Станом на 29 квітня в Збройних силах України виявили 52 випадки захворювання на коронавірус. Двоє людей померли, але 20 вже змогли одужати.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, а також обладнання для її виготовлення.

Обшуки на підприємстві з виготовлення антисептиків: фото пресслужби СБУ