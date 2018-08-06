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ВСУ проводят зрелищные военные учения: Минобороны показало фото

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Военные учения "Жара-2018"
Военные учения "Жара-2018" / Mil.gov.ua

В Вооруженных силах Украины проводится комплекс учений "Жара-2018", направленных, в частности, на отработку ведения территориальной обороны. Основное внимание учений будет сосредоточено на юго-восточном и южном направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В рамках учений штабы и воинские части всех видов и родов войск ВСУ отработают практические действия по управлению во время выполнения задач в различных регионах Украины.

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Комплекс учений завершится стратегическим командно-штабным учением, которое состоится в сентябре 2018 года.

К выполнению задач также будут привлечены Силы специальных операций, которые в течение 3 лет существования приобрели основные оперативные (специальные) способности.

ЗСУ військо навчання
Военные учения "Жара-2018"


Процесс военных учений ВСУ
Навчання ЗСУ
В военных учениях принимают участие и бойцы Сил спецопераций

Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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