ВСУ проводят зрелищные военные учения: Минобороны показало фото

В Вооруженных силах Украины проводится комплекс учений "Жара-2018", направленных, в частности, на отработку ведения территориальной обороны. Основное внимание учений будет сосредоточено на юго-восточном и южном направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В рамках учений штабы и воинские части всех видов и родов войск ВСУ отработают практические действия по управлению во время выполнения задач в различных регионах Украины.

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Комплекс учений завершится стратегическим командно-штабным учением, которое состоится в сентябре 2018 года.

К выполнению задач также будут привлечены Силы специальных операций, которые в течение 3 лет существования приобрели основные оперативные (специальные) способности.



Военные учения "Жара-2018"