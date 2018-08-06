ЗСУ проводять видовищні військові навчання: Міноборони показало фото
У Збройних силах України проводиться комплекс навчань "Спека-2018", спрямованих, зокрема, на відпрацювання ведення територіальної оборони. Основна увага навчань буде зосереджена на південно-східному та південному напрямках.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
У межах навчань штаби та військові частини усіх видів та родів військ ЗСУ відпрацюють практичні дії з управління під час виконання завдань у різних регіонах України.
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Комплекс навчань завершиться стратегічним командно-штабним навчанням, що відбудеться у вересні 2018 року.
До виконання завдань також будуть залучені Сили спеціальних операцій, які протягом 3 років існування набули основних оперативних (спеціальних) спроможностей.
Військові навчання "Спека-2018"
Процес військових навчань ЗСУ
У військових навчання беруть участь і бійці Сил спецоперацій