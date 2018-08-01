Порошенко показав винищувачі, які отримали бійці ЗСУ: цікаве відео

Українські військовослужбовці отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1, які мають посилити обороноздатність Збройних сил України.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

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За словами глави держави, два бойові літаки уже доставили в одну з військових частин.

Винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних Сил України. Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак, зокрема, отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації,

– зазначив Порошенко.

Президент зауважив, що роботи з удосконалення бойового літака виконав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами держконцерну "Укроборонпром".