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Порошенко показал истребители, которые получили бойцы ВСУ: интересное видео

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Бойцы ВСУ получили модернизированные истребители
Бойцы ВСУ получили модернизированные истребители / Скрін з відео

Украинские военнослужащие получили модернизированные истребители Миг-29МУ1, которые должны усилить обороноспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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По словам главы государства, два боевых самолета уже доставили в одну из воинских частей.

Истребитель Миг-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Модернизированный до уровня Миг-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации,
– отметил Порошенко.

Президент отметил, что работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями госконцерна "Укроборонпром".

 

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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