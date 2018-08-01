Порошенко показал истребители, которые получили бойцы ВСУ: интересное видео

Украинские военнослужащие получили модернизированные истребители Миг-29МУ1, которые должны усилить обороноспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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По словам главы государства, два боевых самолета уже доставили в одну из воинских частей.

Истребитель Миг-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Модернизированный до уровня Миг-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации,

– отметил Порошенко.

Президент отметил, что работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями госконцерна "Укроборонпром".